Калинская обыграла Марию и вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте В прошлом году соревнования в Узбекистане выиграла Маргарита Гаспарян.

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Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг теннисного турнира в Ташкенте. В матче второго круга уроженка Москвы обыграла Татьяну Марию из Германии.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:2, а ее продолжительность составила 2 часа 17 минут.

За выход в полуфинал Калинская сыграет с Катариной Завацкой из Украины.

Добавим, что турнир в Ташкенте завершится 28 сентября. Его призовой фонд составляет 250 тысяч долларов.