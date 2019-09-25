Калинская обыграла Марию и вышла в четвертьфинал турнира в Ташкенте

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг теннисного турнира в Ташкенте. В матче второго круга уроженка Москвы обыграла Татьяну Марию из Германии.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:2, а ее продолжительность составила 2 часа 17 минут.
За выход в полуфинал Калинская сыграет с Катариной Завацкой из Украины.
Добавим, что турнир в Ташкенте завершится 28 сентября. Его призовой фонд составляет 250 тысяч долларов.
Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Александр Мостовой: Поддерживаю выбор ФИФА в пользу Месси Бывший футболист сборной России и «Сельты» высказал свое мнение о выборе Лионеля Месси лучшим футболистом 2019 года по версии ФИФА. 23.09.2019 23:45 Футбол Григорьевская Юлия Евгений Ловчев: Ерунду пишут англичане – никто нас от ЧМ-2022 не отстранит Обозреватель «Советского спорта» отреагировал на сообщения в британской прессе о возможном отстранении сборной России от ЧМ-2022. 24.09.2019 16:00 Футбол Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Дацюк вернулся и проиграл. «Витязь» победил «Автомобилист» и возглавил таблицу Подмосковная команда одолела в овертайме лидера Востока (1:0 ОТ), а «Спартак» с вернувшимся Олегом Знарком уступил дома «Салавату Юлаеву» 2:4, выигрывая 2:0. 24.09.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей Армия Питера наткнулась на еж. Как СКА проиграл «Витязю» Двадцать матчей подряд «Витязь» не мог одолеть СКА в Санкт-Петербурге. 22.09.2019 19:45 Хоккей Домрачев Владислав Алиев в Братиславе пробил сотню. Самойлов в Сызрани набрал почти две На турнире в Словакии россиянин Дмитрий Алиев в блестящем стиле выиграл короткую программу, установив новый рекорд страны – 101,49 балла. 21.09.2019 00:00 Фигурное катание Тигай Лев Евгений Ловчев: Федун непредсказуем – проиграет «Спартак» КАМАЗу, и Кононову укажут на дверь Обозреватель «Советского спорта» – о поражении «Спартака» от «Уфы» в 10-м туре РПЛ. 23.09.2019 19:00 Футбол