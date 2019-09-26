Калинская проиграла Завацкой в четвертьфинале в Ташкенте Матч продолжался 56 минут.

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116-я ракетка мира Анна Калинская завершила выступление на турнире WTA Tashkent Open в Ташкенте.

В четвертьфинале 20-летняя российская теннисистка потерпела поражение от Катарины Завацкой из Украины, которая занимает 142-е место в мировом рейтинге. За 56 минут матч завершился в двух сетах со счетом 6:0, 6:2.

В полуфинале соперницей Завацкой станет победитель матча Сорана Кырстя (Румыния) – Данка Ковинич (Черногория).

Ташкент (Узбекистан)

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 250 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

¼ финала

Катарина Завацкая (Украина) – Анна Калинская (Россия) – 6:0, 6:2