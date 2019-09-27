Соболенко обыграла Барти и вышла в финал турнира в Ухане Призовой фонд соревнований составляет 2 млн 828 тысяч долларов.

Арина Соболенко из Белоруссии нанесла поражение первой ракетке мира Эшли Барти в полуфинале турнира в Ухане (Китай).

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4, а ее продолжительность составила 1 час 41 минуту.

В финале Соболенко сыграет против победительницы матча Элисон Риске (США) – Петра Квитова (Чехия).

Добавим, что в прошлом году турнир в Китае выиграла именно Соболенко, одолевшая в финале одолевшая в решающей игре Анетт Контавейт из Латвии.