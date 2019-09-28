Соболенко обыграла Риске и во второй раз подряд выиграла турнир в Ухане

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла теннисный турнир в Ухане (Китай), чей призовой фонд составляет 2 млн 828 тысяч долларов.
В финале 21-летняя Соболенка оказалась сильнее Элисон Риске, представляющей США. Их встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:1, а ее продолжительность составила 1 час 55 минут.
Таким образом, Соболенко второй раз кряду выиграла турнир в Китае.
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