Блинкова проиграла Путинцевой в первом круге турнира в Пекине Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой в первом раунде турнире в Пекине.

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Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась победой казахстанской спортсменки со счетом 6:0, 6:1. За время матча Блинкова дважды подала навылет и совершила две двойные ошибки. На счету ее соперницы одна ошибка при подаче и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти

Добавим, что следующей соперницей Путинцевой станет первая ракетка турнира австралийка Эшли Барти.