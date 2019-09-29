Кузнецова проиграла Макхэйл в первом раунде турнира в Пекине Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла Кристине Макхэйл из США на старте турнира в Пекине.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту и завершилась победой американки со счетом 6:0, 1:6, 6:3. За время матча Кузнецова дважды подала навылет, реализовала три из 11 брейк-пойнтов и допустила две двойные ошибки. На счету ее соперницы четыре эйса, пять реализованных брейк-пойнтов из восьми, а также четыре ошибки при подаче.

Добавим, что в следующем раунде турнира Макхейл сыграет с победительницей матча между датчанкой Каролин Возняцки и американкой Лорен Дэвис.