Кузнецова проиграла Макхэйл в первом раунде турнира в Пекине

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту и завершилась победой американки со счетом 6:0, 1:6, 6:3. За время матча Кузнецова дважды подала навылет, реализовала три из 11 брейк-пойнтов и допустила две двойные ошибки. На счету ее соперницы четыре эйса, пять реализованных брейк-пойнтов из восьми, а также четыре ошибки при подаче.
Добавим, что в следующем раунде турнира Макхейл сыграет с победительницей матча между датчанкой Каролин Возняцки и американкой Лорен Дэвис.
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