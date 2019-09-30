Павлюченкова победила Кудерметову в Пекине Матч продолжался 2 часа 33 минуты.

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40-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира WTA China Open в Пекине, победив другую российскую теннисистку – Веронику Кудерметову, которая занимает 42-е место в мировом рейтинге.

28-летняя Павлюченкова оформила победу в трех сетах со счетом 6:0, 3:6, 7:6 (7:4). Матч продолжался 2 часа 33 минуты.

Во втором круге Павлюченкова сыграет с 15-й сеяной Софией Кенин из США, которая обыграла Гарбинье Мугурусу из Испании.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 285 274 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Вероника Кудерметова (Россия) – 6:0, 3:6, 7:6 (7:4)