Александрова победила Халеп в Пекине - Советский спорт
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30 сентября 2019 12:24ТеннисЛипкин Антон

Александрова победила Халеп в Пекине

Первая ракетка России выбила пятого номера мирового рейтинга.

38-я ракетка мира Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира WTA China Open в Пекине.

24-летняя российская теннисистка нанесла поражение пятому номеру мирового рейтинга Симоне Халеп из Румынии. За 1 час 3 минуты Александрова оформила победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

Ее следующая соперница определится в матче Дарья Касаткина (Россия) – Арина Соболенко (Белоруссия, 12).

Ранее во второй круг в Пекине вышла Анастасия Павлюченкова, обыгравшая Веронику Кудерметову.

Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 285 274 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
2-й круг

Екатерина Александрова (Россия) – Симона Халеп (Румыния, 5) – 6:2, 6:3

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