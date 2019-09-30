Александрова победила Халеп в Пекине Первая ракетка России выбила пятого номера мирового рейтинга.

38-я ракетка мира Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира WTA China Open в Пекине.

24-летняя российская теннисистка нанесла поражение пятому номеру мирового рейтинга Симоне Халеп из Румынии. За 1 час 3 минуты Александрова оформила победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

Ее следующая соперница определится в матче Дарья Касаткина (Россия) – Арина Соболенко (Белоруссия, 12).

Ранее во второй круг в Пекине вышла Анастасия Павлюченкова, обыгравшая Веронику Кудерметову.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 285 274 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

2-й круг

Екатерина Александрова (Россия) – Симона Халеп (Румыния, 5) – 6:2, 6:3