Павлюченкова уступила Кенин и не смогла выйти в третий круг турнира в Пекине - Советский спорт
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01 октября 2019 09:30Теннис

Павлюченкова уступила Кенин и не смогла выйти в третий круг турнира в Пекине

Призовой фонд соревнований составляет 8 млн 285 тысяч долларов.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла Софье Кенин из США в матче 2-го круга турнира в Пекине (Китай).

Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. Поединок завершился со счетом 3:6, 2:6.

В 2018 году этот турнир выиграла датчанка Каролина Возняцки, победившая в финале одолела Анастасию Севастову из Латвии.

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