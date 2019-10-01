Павлюченкова уступила Кенин и не смогла выйти в третий круг турнира в Пекине

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла Софье Кенин из США в матче 2-го круга турнира в Пекине (Китай).
Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. Поединок завершился со счетом 3:6, 2:6.
В 2018 году этот турнир выиграла датчанка Каролина Возняцки, победившая в финале одолела Анастасию Севастову из Латвии.
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