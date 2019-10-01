Касаткина обыграла Соболенко во втором круге турнире в Пекине Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над Ариной Соболенко из Белоруссии во втором раунде турнира в Пекине.

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась победой россиянки со счетом 6:4, 7:6 (7:5). За время матча Касаткина совершила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 15. На счету ее соперницы восемь эйсов, три реализованных брейк-пойнта из семи, а также девять двойных ошибок.

Добавим, что в следующем матче на турнире Касаткина сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой.