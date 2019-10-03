Касаткина обыграла Александрову и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине - Советский спорт
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03 октября 2019 14:24Теннис

Касаткина обыграла Александрову и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу соотечественницей Екатериной Александровой во втором раунде турнира в Пекине.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3. За время матча Касаткина реализовала семь из 13 брейк-пойнтов и совершила девять двойных ошибок. На счету ее соперницы два эйса, пять реализованных брейк-пойнтов из 11, а также четыре двойные ошибки.

В четвертьфинале турнира Касаткина встретится с представительницей Дании Каролиной Возняцки.

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