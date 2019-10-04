Касаткина проиграла Возняцки и не смогла выйти в полуфинал в Пекине

45-я ракетка мира Дарья Касаткина завершила выступление на турнире WTA China Open в Пекине.
В ¼ финала 22-летняя российская теннисистка потерпела поражение от Каролин Возняцки из Дании, которая занимает 19-е место в мировом рейтинге. За 1 час 41 минуту матч был завершен в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:5).
В полуфинале соперницей Возняцки станет победитель матча Бьянка Андрееску (Канада, 5) – Наоми Осака (Япония, 4).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 285 274 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
¼ финала
Каролин Возняцки (Дания, 16) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:3, 7:6 (7:5)
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