Осака обыграла Барти в финале турнира в Пекине Японская теннисистка Наоми Осака обыграла австралийку Эшли Барти в финале турнира в Пекине.

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Матч продолжался 1 час 50 минут и завершился победой японки со счетом 3:6, 6:3, 6:2. За время встречи Осака четыре раза подала навылет, совершила три ошибки на подаче и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету ее соперницы шесть эйсов, один реализованный брейк-пойнт из четырех, а также три двойных ошибки

Добаивм, что Осака завоевала третий титул WTA в одиночном разряде в текущем сезоне.