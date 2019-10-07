Блинкова проиграла Козловой в матче с двумя тай-брейками 66-я ракетка мира проиграла 83-й.

Новости СМИ2 В матче первого круга турнира WTA в Линце россиянка Анна Блинкова уступила украинке Катериной Козловой – 1:6, 7:6 (7:1), 6:7 (4:7). Встреча продолжалась два часа 56 минуты. На счету Блинковой один эйс и семь реализованных брейк-пойнтов из 14.