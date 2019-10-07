Блинкова проиграла Козловой в матче с двумя тай-брейками - Советский спорт
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07 октября 2019 21:17ТеннисКоноплев Александр

Блинкова проиграла Козловой в матче с двумя тай-брейками

66-я ракетка мира проиграла 83-й.

В матче первого круга турнира WTA в Линце россиянка Анна Блинкова уступила украинке Катериной Козловой – 1:6, 7:6 (7:1), 6:7 (4:7).

Встреча продолжалась два часа 56 минуты.

На счету Блинковой один эйс и семь реализованных брейк-пойнтов из 14.

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