Квитова отказалась от участия в Кубке Кремля

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко сообщил, что Петра Квитова, представляющая Чехию, решила пропустить Кубок Кремля.
«Петра Квитова, которая отобралась на итоговый турнир, решила взять паузу и не играть. Соответственно в сетку попала следующий игрок из листа ожидания», – цитирует функционера «РИА Новости».
В прошлом году соревнования в России выиграла Дарья Касаткина, представляющая РФ. В финале уроженка Тольятти оказалась сильнее алжирской теннисистки Онс Жабер.
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