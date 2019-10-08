Квитова отказалась от участия в Кубке Кремля Турнир пройдет в Москве с 14 по 20 октября.

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко сообщил, что Петра Квитова, представляющая Чехию, решила пропустить Кубок Кремля.

«Петра Квитова, которая отобралась на итоговый турнир, решила взять паузу и не играть. Соответственно в сетку попала следующий игрок из листа ожидания», – цитирует функционера «РИА Новости».

В прошлом году соревнования в России выиграла Дарья Касаткина, представляющая РФ. В финале уроженка Тольятти оказалась сильнее алжирской теннисистки Онс Жабер.