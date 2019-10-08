Медведев обыграл Норри и вышел в третий круг турнира в Шанхае Призовой фонд соревнований составляет 8 млн 322 тысячи долларов.

Новости СМИ2 Россиянин Даниил Медведев одолел за 55 минут британца Кэмерона Норри. Матч /16 финала турнира в Шанхае завершился со счетом 6:3, 6:1. В 1/8 финала Медведев сыграет с Вашеком Поспишилом, представляющим Канаду. Добавим, что в прошлом году этот турнир выиграл Новак Джокович из Сербии.