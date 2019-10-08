Медведев обыграл Норри и вышел в третий круг турнира в Шанхае - Советский спорт
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08 октября 2019 16:47ТеннисГичунцев Артур

Медведев обыграл Норри и вышел в третий круг турнира в Шанхае

Призовой фонд соревнований составляет 8 млн 322 тысячи долларов.

Россиянин Даниил Медведев одолел за 55 минут британца Кэмерона Норри. Матч /16 финала турнира в Шанхае завершился со счетом 6:3, 6:1.

В 1/8 финала Медведев сыграет с Вашеком Поспишилом, представляющим Канаду.

Добавим, что в прошлом году этот турнир выиграл Новак Джокович из Сербии.

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