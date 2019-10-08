Призер Юношеских игр покончил с собой в возрасте 27 лет - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 октября 2019 19:30ТеннисКоноплев Александр

Призер Юношеских игр покончил с собой в возрасте 27 лет

В Москве обнаружено тело 27-летнего теннисиста Михаила Бирюкова, сообщает «Комсомольская правда».

Спортсмен умер в ванной. По предварительным данным, молодой человек покончил с собой.

Бирюков – призер Юношеских Олимпийских игр в Сингапуре. На соревнованиях 2010 года он завоевал серебро в парном разряде.

На турнирах серий ITF и Challenger россиянин одержал 97 побед. В ATP он провел два матча, в которых потерпел поражения.

Бирюков – сын четырехкратной чемпионки мира по пятиборью Ирины Киселевой.

Славин оказался не по зубам Овечкину Матч открытия в Вашингтоне хозяевам в целом удался. 06.10.2019 19:30 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Дмитрий Орлов: Кузнецов постарается сыграть лучше, чем в прошлом году Майк Бэбкок: Победа в третьем периоде стояла на кону, но «Сент-Луис» смог ее добыть, а мы нет «Детройт» вызвал Свечникова из фарм-клуба
Загитова и Трусова в одной упряжке. Анонс событий недели Из трех турниров ближайших дней официальным будет лишь этап юниорского Гран-при. Но два остальных и без этого статуса обещают стать сверхинтересными. 03.10.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Мозалев вывел в финал Гран-при и себя, и Самсонова. Обзор турниров уик-энда В Загребе завершился предпоследний отборочный этап юниорской серии Гран-при. У России уже 11 мест в финале, который пройдет в Турине в начале декабря. 29.09.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Все время пересматриваю сериал «Чернобыль». 25 фактов о Шараповой, которых вы не знали Мария Шарапова в интервью US Magazine собрала 25 фактов о себе, которые почти неизвестны болельщикам. 07.10.2019 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Еще по теме:
Шарапова снялась с турнира в Линце Мария Шарапова: Связь с Россией еще очень сильна, но своим домом я считаю США Шарапова проиграла Возняцки в выставочном матче
Диана Дэвис, читающая по губам. Дочь Тутберидзе будет танцевать в финале Гран-при В число финалистов юниорского Гран-при недавно впервые попал российский танцевальный дуэт Глеба Смолкина и Дианы Дэвис – фигуристки с весьма непростой судьбой. 01.10.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
Батыр Ахмедов: На месте Барриоса сам бы попросил реванш Российский боксер Батыр Ахмедов рассказал о своем поражении американцу Марио Барриосу в поединке за вакантный титул WBA Super 29 октября. 02.10.2019 12:00 Бокс Усачев Владислав
Марио под присмотром детей и врачей Рассказываем о том, как прошел второй день подготовки сборной России в Новогорске к отборочным матчам Евро-2020 против Шотландии (10 октября, Москва) и Кипра (13 октября, Никосия). 08.10.2019 16:45 Футбол Григорьевская Юлия
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
«Вы играли в красивый хоккей, А мы жестко». Суперсерии-74 – 45 лет В понедельник в Музее хоккея ФХР провела торжественный вечер, посвященный Суперсерии-74, в которой встретились сборные СССР и Канады, сформированной из игроков Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА). 07.10.2019 21:00 Хоккей Домрачев Владислав
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Новости
19:49 Футбол Манчини выступил против зеленой формы сборной Италии
19:41 Хоккей «Нефтехимик» разорвал контракт с Райкелом
19:30 Теннис Призер Юношеских игр покончил с собой в возрасте 27 лет
18:55 Футбол Жирков – лучший игрок «Зенита» в сентябре
18:53 Спортивная гимнастика Россиянки – вторые в командном многоборье. Байлз – 15-кратная чемпионка мира
18:45 Футбол Смолову потребовалось углубленное обследование
18:23 Футзал КПРФ победил «Кайрат» в Лиге чемпионов
18:22 Футбол Михайлович получил разрешение на работу после курса химиотерапии
18:12 Футзал «Тюмень» минимально уступила «Барселоне» в Лиге чемпионов
18:04 Футбол Швайнштайгер объявил о завершении карьеры
18:02 Теннис Гаспарян проиграла Гергес на турнире в Линце
17:50 Футбол Россиянки одержали третью «сухую» победу подряд в отборе юниорского Евро
17:42 Хоккей Тихонов рассказал, на что потратил первую зарплату
17:33 Футбол Шикарный особняк Федуна связали со строительством стадиона «Спартака»
17:22 Биатлон IBU: Слишком рано принимать окончательное решение о восстановлении СБР
17:14 Футбол Александр Григорян: В «Тамбове» Гогуа выглядел солидно и убедительно
17:11 Футбол Дани Себальос: Я хотел покинуть «Реал». Сейчас я в «Арсенале» и просто счастлив
16:47 Теннис Медведев обыграл Норри и вышел в третий круг турнира в Шанхае
16:37 Футбол Источник: Тедеско договорился со «Спартаком» и улетел в Германию по личным вопросам
16:21 ММА Тренер Сен-Пьера: Победитель боя Нурмагомедов – Фергюсон станет величайшим легковесом в истории
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика