Призер Юношеских игр покончил с собой в возрасте 27 лет В Москве обнаружено тело 27-летнего теннисиста Михаила Бирюкова, сообщает «Комсомольская правда».

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Спортсмен умер в ванной. По предварительным данным, молодой человек покончил с собой.

Бирюков – призер Юношеских Олимпийских игр в Сингапуре. На соревнованиях 2010 года он завоевал серебро в парном разряде.

На турнирах серий ITF и Challenger россиянин одержал 97 побед. В ATP он провел два матча, в которых потерпел поражения.

Бирюков – сын четырехкратной чемпионки мира по пятиборью Ирины Киселевой.