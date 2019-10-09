Хачанов победил Фрица в Шанхае и вышел на Фоньини

Девятая ракетка мира Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» Rolex Shanghai Masters в Шанхае.
Освобожденный от первого круга 23-летний российский теннисист одержал победу над Тэйлором Фрицем из США, который занимает 29-е место в мировом рейтинге. За 1 час 8 минут Хачанов оформил победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:4.
Его следующим соперником станет 12-я ракетка мира Фабио Фоньини из Италии.
Шанхай (Китай)
Турнир серии «Мастерс» Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 7 473 620 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
2-й круг
Карен Хачанов (Россия, 7) – Тэйлор Фриц (США) – 6:2, 6:4
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