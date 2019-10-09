Хачанов победил Фрица в Шанхае и вышел на Фоньини Матч продолжался 1 час 8 минут.

Девятая ракетка мира Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» Rolex Shanghai Masters в Шанхае.

Освобожденный от первого круга 23-летний российский теннисист одержал победу над Тэйлором Фрицем из США, который занимает 29-е место в мировом рейтинге. За 1 час 8 минут Хачанов оформил победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:4.

Его следующим соперником станет 12-я ракетка мира Фабио Фоньини из Италии.

Шанхай (Китай)

Турнир серии «Мастерс» Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 7 473 620 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

2-й круг

Карен Хачанов (Россия, 7) – Тэйлор Фриц (США) – 6:2, 6:4