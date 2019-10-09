Александрова победила Плишкову в Линце - Советский спорт
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09 октября 2019 14:35ТеннисЛипкин Антон

Александрова победила Плишкову в Линце

Матч продолжался 1 час 13 минут.

35-я ракетка мира Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира WTA Upper Austria Ladies Linz в Линце.

24-летняя российская теннисистка нанесла поражение Кристине Плишковой из Чехии, которая занимает 71-е место в мировом рейтинге. За 1 час 13 минут Александрова оформила победу в трех сетах со счетом 3:6, 6:0, 6:1.

Ее следующей соперницей станет 85-я ракетка мира Лаура Зигемунд из Германии.

Линц (Германия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 250 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
1-й круг

Екатерина Александрова (Россия) – Кристина Плишкова (Чехия) – 3:6, 6:0, 6:1

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