Александрова победила Плишкову в Линце Матч продолжался 1 час 13 минут.

35-я ракетка мира Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира WTA Upper Austria Ladies Linz в Линце.

24-летняя российская теннисистка нанесла поражение Кристине Плишковой из Чехии, которая занимает 71-е место в мировом рейтинге. За 1 час 13 минут Александрова оформила победу в трех сетах со счетом 3:6, 6:0, 6:1.

Ее следующей соперницей станет 85-я ракетка мира Лаура Зигемунд из Германии.

Линц (Германия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Екатерина Александрова (Россия) – Кристина Плишкова (Чехия) – 3:6, 6:0, 6:1