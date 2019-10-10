Медведев вышел в третий круг на Фоньини, который обыграл Хачанова Российского четвертьфинала в Шанхае не будет.

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Четвертая ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» Rolex Shanghai Masters в Шанхае.

23-летний российский теннисист переиграл в двух сетах Вашека Поспишила из Канады, который занимает 248-е место в мировом рейтинге. За 2 часа 5 минут Медведев оформил победу в двух сетах со счетом 7:6 (9:7), 7:5.

Его следующим соперником станет 12-я ракетка мира Фабио Фоньини из Италии, который выбил из борьбы другого представителя России – Карена Хачанова (6:3, 7:5).

Шанхай (Китай)

Турнир серии «Мастерс» Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 7 473 620 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

3-й круг

Даниил Медведев (Россия, 3) – Вашек Поспишил (Канада, Q) – 7:6 (9:7), 7:5

Фабио Фоньини (Италия, 10) – Карен Хачанов (Россия, 7) – 6:3, 7:5