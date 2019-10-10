Медведев вышел в третий круг на Фоньини, который обыграл Хачанова

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» Rolex Shanghai Masters в Шанхае.
23-летний российский теннисист переиграл в двух сетах Вашека Поспишила из Канады, который занимает 248-е место в мировом рейтинге. За 2 часа 5 минут Медведев оформил победу в двух сетах со счетом 7:6 (9:7), 7:5.
Его следующим соперником станет 12-я ракетка мира Фабио Фоньини из Италии, который выбил из борьбы другого представителя России – Карена Хачанова (6:3, 7:5).
Шанхай (Китай)
Турнир серии «Мастерс» Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 7 473 620 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
3-й круг
Даниил Медведев (Россия, 3) – Вашек Поспишил (Канада, Q) – 7:6 (9:7), 7:5
Фабио Фоньини (Италия, 10) – Карен Хачанов (Россия, 7) – 6:3, 7:5
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