Рублев проиграл Звереву в третьем круге в Шанхае Матч продолжался 1 час 24 минуты.

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33-я ракетка мира Андрей Рублев завершил выступление на турнире серии «Мастерс» Rolex Shanghai Masters в Шанхае.

В третьем круге 21-летний российский теннисист потерпел поражение от шестого номера мирового рейтинга Александра Зверева из Германии. За 1 час 24 минуты матч завершился в двух сетах со счетом 6:0, 7:6 (7:4).

В четвертьфинале соперником Зверева станет третья ракетка мира Роджер Федерер из Швейцарии.

Шанхай (Китай)

Турнир серии «Мастерс» Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 7 473 620 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

3-й круг

Александр Зверев (Германия, 5) – Андрей Рублев (Россия) – 6:0, 7:6 (7:4)