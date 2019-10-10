Павлюченкова уступила Кужмовой во втором круге турнира в Линце Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла Виктории Кужмовой из Словакии во втором раунде турнира в Линце (Австрия).

Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась победой словацкой спортсменки со счетом 6:2, 2:6, 4:6. За время матча Кужмова дважды раза подала навылет, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и совершила шесть двойных ошибок. На счету Павлюченковой один эйс, четыре реализованных брейк-пойнта из десяти, а также четыре двойные ошибки.

Добавим, что соперницей Кужмовой в следующем раунде турнира станет немка Андреа Петкович, ранее обыгравшая соотечественницу Юлию Гергес со счетом 7:6 (7:2), 6:0.