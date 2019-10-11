Медведев победил Фоньини и вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае - Советский спорт
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11 октября 2019 09:42ТеннисЛипкин Антон

Медведев победил Фоньини и вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае

Матч продолжался 1 час 26 минут.

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев выиграл у Фабио Фоньини из Италии в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» Rolex Shanghai Masters в Шанхае.

23-летний российский теннисист одержал победу над 12-м номером мирового рейтинга в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Для выхода в полуфинал Медведеву потребовалось 1 час 26 минут.

Благодаря этой победе Медведев вышел вперед (2-1) в личных встречах с Фоньини. Его следующий соперник определится в матче Новак Джокович (Сербия, 1) – Стефанос Циципас (Греция, 6).

Шанхай (Китай)
Турнир серии «Мастерс» Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 7 473 620 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
¼ финала

Даниил Медведев (Россия, 3) – Фабио Фоньини (Италия, 10) – 6:3, 7:6 (7:4)

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