Медведев победил Фоньини и вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае Матч продолжался 1 час 26 минут.

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев выиграл у Фабио Фоньини из Италии в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» Rolex Shanghai Masters в Шанхае.

23-летний российский теннисист одержал победу над 12-м номером мирового рейтинга в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Для выхода в полуфинал Медведеву потребовалось 1 час 26 минут.

Благодаря этой победе Медведев вышел вперед (2-1) в личных встречах с Фоньини. Его следующий соперник определится в матче Новак Джокович (Сербия, 1) – Стефанос Циципас (Греция, 6).

Шанхай (Китай)

Турнир серии «Мастерс» Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 7 473 620 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

¼ финала

Даниил Медведев (Россия, 3) – Фабио Фоньини (Италия, 10) – 6:3, 7:6 (7:4)