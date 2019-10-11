Медведев победил Фоньини и вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев выиграл у Фабио Фоньини из Италии в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» Rolex Shanghai Masters в Шанхае.
23-летний российский теннисист одержал победу над 12-м номером мирового рейтинга в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Для выхода в полуфинал Медведеву потребовалось 1 час 26 минут.
Благодаря этой победе Медведев вышел вперед (2-1) в личных встречах с Фоньини. Его следующий соперник определится в матче Новак Джокович (Сербия, 1) – Стефанос Циципас (Греция, 6).
Шанхай (Китай)
Турнир серии «Мастерс» Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 7 473 620 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
¼ финала
Даниил Медведев (Россия, 3) – Фабио Фоньини (Италия, 10) – 6:3, 7:6 (7:4)
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