Циципас выбил Джоковича и вышел на Медведева Матч продолжался 2 часа 4 минуты.

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Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» Rolex Shanghai Masters в Шанхае, где сыграет с Даниилом Медведевым из России.

В полуфинале 21-летний греческий теннисист одержал победу над лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем из Сербии (3:6, 7:5, 6:3).

Отметим, что счет личных встреч Медведева и Циципаса – 4:0 в пользу российского теннисиста. В нынешнем сезоне они встречались в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Матч завершился в трех сетах со счетом 6:2, 1:6, 6:4.

Шанхай (Китай)

Турнир серии «Мастерс» Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 7 473 620 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

¼ финала

Стефанос Циципас (Греция, 6) – Новак Джокович (Сербия, 1) – 3:6, 7:5, 6:3