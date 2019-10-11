Медведев – об игре Циципаса: С каждой неделей он только прибавляет Встреча состоится в эти выходные.

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Россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с греком Стефаносом Циципасом в полуфинале теннисного турнира, проходящего в Шанхае (Китай).

«Да, я победил в предыдущих матчах, но это были очень упорные игры. С каждой неделей он только прибавляет. Циципасу 21 год. Он все еще молод. Учитывая этот фактор, можно сказать, что у него на два года больше для достижения поставленной цели», – цитирует Медведева пресс-служба АТР.

Матч Медведева и Циципаса состоится в субботу, 12 октября и стартует в 11.30 по московскому времени.