Александрова обыграла Младенович и вышла в полуфинал турнира в Линце Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над француженкой Кристиной Младенович в матче ¼ финала турнира в Линце (Австрия).

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Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась победой россиянки со счетом 6:2, 6:4. За время матча Александрова трижды подала навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из восьми и допустила четыре ошибки на подаче. На счету ее соперницы четыре эйса, один реализованный брейк-пойнт из двух, а также четыре двойные ошибки.

В полуфинале турнира Александрова встретится с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия) - Елена Рыбакина (Казахстан).

Добавим, что во втором полуфинале между собой сыграют Кори Гауфф (США) и Андреа Петкович (Германия).