Остапенко сыграет с Александровой в полуфинале турнира в Линце Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в ¼ финала турнира в Линце (Австрия).

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Встреча продолжалась 1 час 13 минут и завершилась победой латвийской спортсменки со счетом 7:5, 6:1. За время матча Остапенко реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и допустила восемь двойных ошибок. На счету ее соперницы две подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт из восьми, а также одна двойная ошибка.

Добавим, что в полуфинале турнира Остапенко встретится с российской теннисисткой Екатериной Александровой.