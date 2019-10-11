Остапенко сыграет с Александровой в полуфинале турнира в Линце

Встреча продолжалась 1 час 13 минут и завершилась победой латвийской спортсменки со счетом 7:5, 6:1. За время матча Остапенко реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и допустила восемь двойных ошибок. На счету ее соперницы две подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт из восьми, а также одна двойная ошибка.
Добавим, что в полуфинале турнира Остапенко встретится с российской теннисисткой Екатериной Александровой.
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Дмитрий Селюк: За 40 миллионов обыграю «Зенит». А может, и за 20 Мы встретились в Барселоне с одним из самых эпатажных футбольных агентов и расспросили обо всем. Слушать было очень интересно. 11.10.2019 16:00 Футбол Зибрак Артем, Мощенко Захар Чемпион взял Казань. До встречи в финале? Обладатели Кубка Гагарина двух последних сезонов, лидеры конференций «Ак Барс» и ЦСКА завершили выяснять отношения в регулярном чемпионате. 11.10.2019 21:30 Хоккей Домрачев Владислав Батыр Ахмедов: На месте Барриоса сам бы попросил реванш Российский боксер Батыр Ахмедов рассказал о своем поражении американцу Марио Барриосу в поединке за вакантный титул WBA Super 29 октября. 02.10.2019 12:00 Бокс Усачев Владислав «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Магомед Исмаилов: Какой ущерб нанес мне Фролов? У меня болят кулаки Российский боец ММА Магомед Исмаилов сказал, что с большим уважением относится к Артему Фролову, которого он победил на турнире в Москве. 28.09.2019 16:30 ММА Усачев Владислав В «Нью-Джерси» зажимают Гусева, потому что других тронуть не смеют Гол Гусева не помог «Нью-Джерси» в матче с «Эдмонтоном». 11.10.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий Евгений Кузнецов: Почему не сделал птичку? Растерялся После игры «Вашингтон» – «Даллас» (3:4 ОТ) корреспондент «Советского спорта» Виталий Славин побеседовал с Евгением Кузнецовым, который отбыл трехматчевую дисквалификацию за неподобающее поведение, как НХЛ интерпретировала употребление кокаина. 09.10.2019 08:48 Хоккей Славин Виталий