Медведев победил Циципаса и вышел в финал «Мастерса» в Шанхае Матч продолжался 1 час 36 минут.

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев вышел в финал турнира серии «Мастерс» Rolex Shanghai Masters в Шанхае.

В полуфинале 23-летний российский теннисист нанес поражение Стефаносу Циципасу из Греции, который занимает седьмое место в мировом рейтинге. За 1 час 36 минут Медведев оформил победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 7:5.

Таким образом, теперь счет личных встреч двух теннисистов стал 5:0 в пользу Медведева.

Его соперник по финалу определится в матче Маттео Берреттини (Италия, 11) – Александр Зверев (Германия, 5).

Шанхай (Китай)

Турнир серии «Мастерс» Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 7 473 620 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

½ финала

Даниил Медведев (Россия, 3) – Стефанос Циципас (Греция, 6) – 7:6 (7:5), 7:5