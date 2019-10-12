Рублев сыграет с Бубликом в первом круге «Кубка Кремля» В Москве прошла жеребьевка «Кубка Кремля».

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33-я ракетка мира Андрей Рублев в первом круге турнира ATP «Кубок Кремля» в Москве сыграет с Александром Бубликом из Казахстана, сообщает «Р-Спорт».

Также узнали своих соперников другие представители России: Евгений Донской, Алибек Качмазов и Ален Авидзба. Донской проведет матч с Михаилом Кукушкиным, также выступающим за Казахстан, а Качмазов и Авидзба сыграют друг с другом.

Отметим, что первый сеяный Даниил Медведев и вторая ракетка турнира Карен Хачанов от первого круга освобождены. Также первый круг пропустят хорват Марин Чилич и серб Душан Лайович.

Добавим, что «Кубок Кремля» пройдет с 12 по 20 октября во дворце спорта «Динамо» в Крылатском.