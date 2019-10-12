Рублев сыграет с Бубликом в первом круге «Кубка Кремля»

33-я ракетка мира Андрей Рублев в первом круге турнира ATP «Кубок Кремля» в Москве сыграет с Александром Бубликом из Казахстана, сообщает «Р-Спорт».
Также узнали своих соперников другие представители России: Евгений Донской, Алибек Качмазов и Ален Авидзба. Донской проведет матч с Михаилом Кукушкиным, также выступающим за Казахстан, а Качмазов и Авидзба сыграют друг с другом.
Отметим, что первый сеяный Даниил Медведев и вторая ракетка турнира Карен Хачанов от первого круга освобождены. Также первый круг пропустят хорват Марин Чилич и серб Душан Лайович.
Добавим, что «Кубок Кремля» пройдет с 12 по 20 октября во дворце спорта «Динамо» в Крылатском.
Проворов набрал два очка. Наконец-то он играет как элитный защитник «Советский спорт» рассказывает о битве Ивана Проворова и Никиты Гусева. 10.10.2019 08:46 Хоккей Костяев Иван «Верим, что в женском хоккее настанет наша эра!» Во вторник в Музее хоккейном славы прошел торжественный вечер, посвященный 25-летнему юбилею женского хоккея в России, организованный ФХР. Нам есть чем гордиться в этом сегменте лучшей в мире игры. 08.10.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-энда О главных событиях недели в женском одиночном катании мы вам все уже рассказали. Теперь переходим к другим интересным историям минувших выходных. 07.10.2019 09:30 Фигурное катание Тигай Лев «Все время пересматриваю сериал «Чернобыль». 25 фактов о Шараповой, которых вы не знали Мария Шарапова в интервью US Magazine собрала 25 фактов о себе, которые почти неизвестны болельщикам. 07.10.2019 18:00 Теннис Анисимов Вадим Возвращение Корешкова и Токова, юбилейный турнир в Грозном. На этой неделе в ММА скучно не будет На этой неделе пройдут несколько крупных турниров в США, России и Австралии. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках начала октября. 30.09.2019 17:00 ММА Ващенко Сергей Мозалев вывел в финал Гран-при и себя, и Самсонова. Обзор турниров уик-энда В Загребе завершился предпоследний отборочный этап юниорской серии Гран-при. У России уже 11 мест в финале, который пройдет в Турине в начале декабря. 29.09.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев Диана Дэвис, читающая по губам. Дочь Тутберидзе будет танцевать в финале Гран-при В число финалистов юниорского Гран-при недавно впервые попал российский танцевальный дуэт Глеба Смолкина и Дианы Дэвис – фигуристки с весьма непростой судьбой. 01.10.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев Магомед Оздоев: Болельщики нас прямо на руках несли вперед После победы над сборной Шотландии (4:0) своими впечатлениями поделился полузащитник сборной России Магомед Оздоев. 11.10.2019 01:00 Футбол Григорьевская Юлия Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянин Из трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили. 10.10.2019 21:15 Теннис Мысин Николай Килты, дождь и футбол. Лужники перед матчем Главный редактор рассказывает из Лужников о том, что происходит за считанные минуты до начала футбольного матча Россия – Шотландия. 10.10.2019 21:30 Футбол Яременко Николай