Зверев сыграет с Медведевым в финале шанхайского турнира Зверев еще не разу не проигрывал россиянину.

Новости СМИ2 Германский теннисист Александр Зверев обыграл итальянца Маттео Берреттини в полуфинале турнира ATP в Шанхае – 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 68 минут. В финале турнира Зверев сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Предыдущие четыре встречи между этими спортсменами завершились в пользу представителя Германии.