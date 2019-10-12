Захарова обыграла Киченок на «Кубке Кремля» - Советский спорт
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12 октября 2019 19:09ТеннисКоноплев Александр

Захарова обыграла Киченок на «Кубке Кремля»

В четвертьфинале квалификации Кубка Кремля россиянка Анастасия Захарова обыграла украинку Надежду Киченок – 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 96 минут.

В следующем раунде Захарова сыграет либо с Яной Чепеловой из Словакии, либо с Аной Богдан из Румынии.

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