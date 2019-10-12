Захарова обыграла Киченок на «Кубке Кремля»

Встреча продолжалась 96 минут.
В следующем раунде Захарова сыграет либо с Яной Чепеловой из Словакии, либо с Аной Богдан из Румынии.
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