Александрова не смогла выйти в финал турнира в Линце В полуфинале турнира WTA в Линце россиянка Екатерина Александрова уступила латвийке Елене Остапенко – 6:1, 6:7 (5:7), 5:7.

Загрузка... Встреча продолжалась два часа 20 минут. За это время Александрова совершила три эйса и три двойных ошибки. Также она реализовала шесть брейк-пойнтов из 14. Соперницей Остапенко по финалу будет американка Кори Гауфф.