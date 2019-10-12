Александрова не смогла выйти в финал турнира в Линце

Встреча продолжалась два часа 20 минут.
За это время Александрова совершила три эйса и три двойных ошибки. Также она реализовала шесть брейк-пойнтов из 14.
Соперницей Остапенко по финалу будет американка Кори Гауфф.
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