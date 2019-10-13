Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае

Матч продолжался 1 час 13 минут и завершился победой россиянина со счетом 6:4, 6:1. За время матча Медведев четырежды подал навылет, реализовал четыре брейк-пойнта из пяти и допустил две ошибки на подаче. На счету его соперника семь эйсов, один реализованный брейк-пойнт, а также три двойные ошибки.
Добавим, что Медведев одержал седьмую победу на турнирах ATP в карьере.
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