Александр Зверев: Медведев, наверное, лучший игрок в мире на данный момент Немецкий теннисист Александр Зверев считает россиянина Даниила Медведева лучшим игроком мира на данный момент.

- Как я уже говорил вчера, ты, наверное, лучший игрок в мире на данный момент. То, как ты играешь – невероятно, - цитирует Зверева «РИА Новости» со ссылкой на AFP.

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над немцем Александром Зверевым в финальном матче турнира в Шанхае со счетом 6:4, 6:1.