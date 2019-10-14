Евгений Кафельников: Не переживаю за результат Медведева на «Кубке Кремля» - Советский спорт
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14 октября 2019 14:15ТеннисЛипкин Антон

Евгений Кафельников: Не переживаю за результат Медведева на «Кубке Кремля»

Четвертая ракетка мира стартует в Москве со второго круга.

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников высказался о том, в каком состоянии четвертая ракетка мира Даниил Медведев подойдет к турниру ATP «Кубку Кремля» в Москве.

В воскресенье 23-летний теннисист стал победителем турнира серии «Мастерс» в Шанхае. На московском турнире Медведев будет стартовать со второго круга.

«Время, чтобы прийти в нормальное состояние после Китая, у Даниила есть, – приводит ТАСС слова Кафельникова. – С уверенностью в себе и игрой проблем у Медведева нет. За его результат я не переживаю».

Напомним, «Кубок Кремля» проходит с 12 по 20 октября в ледовом дворце «Крылатское».

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