Федерер намерен сыграть на Олимпиаде-2020 Летом 2020 года теннисисту исполнится 39 лет.

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер намерен выступить на Играх-2020 в Токио. Швейцарец – олимпийский чемпион-2008 в парном разряде и серебряный призер Игр-2012 среди одиночников.

– Мы с моей командой несколько месяцев обсуждали, что мне делать следующим летом после Уимблдона и перед US Open. Мое сердце решило, что я должен снова сыграть на Олимпиаде, – приводит слова Федерера в своем твиттере журналист Энди Шулер.