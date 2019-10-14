Кузнецова проиграла в первом раунде «Кубка Кремля» Минус одна россиянка на домашнем турнире.

В матче первого круга «Кубка Кремля» россиянка Светлана Кузнецова уступила чешке Каролине Муховой – 2:6, 3:6.

Встреча продолжалась 79 минут.

На счету Кузнецовой один эйс и два реализованных брейк-пойнта из восьми.