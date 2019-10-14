Кузнецова проиграла в первом раунде «Кубка Кремля» - Советский спорт
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14 октября 2019 22:00ТеннисКоноплев Александр

Кузнецова проиграла в первом раунде «Кубка Кремля»

Минус одна россиянка на домашнем турнире.

В матче первого круга «Кубка Кремля» россиянка Светлана Кузнецова уступила чешке Каролине Муховой – 2:6, 3:6.

Встреча продолжалась 79 минут.

На счету Кузнецовой один эйс и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

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