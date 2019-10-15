Александрова обыграла Чепелову и вышла во второй круг «Кубка Кремля»

Встреча продолжалась 57 минут и завершилась победой россиянки со счетом 6:1, 6:4. За время матча Александрова шесть раз подала навылет, реализовала семь из девяти брейк-пойнтов и совершила две двойные ошибки. На счету ее соперницы три брейк-пойнта, а также две двойные ошибки.
Добавим, что следующей соперницей Александровой будет ее соотечественница Анна Калинская.
Вырисовывается группа: Россия, Дания, Бельгия… Сборная Украины, победив в Киеве португальцев, стала пятым участником финальной стадии Евро-2020 после Бельгии, России, Италии и Польши. Контуры континентального первенства приобретают все более реальные очертания. 15.10.2019 13:41 Футбол Безъязычный Алексей Андрей Червиченко: «Спартак» онемечивают по полной программе Бывший президент «Спартака» прокомментировал назначение Доменико Тедеско главный тренером красно-белых. 14.10.2019 20:10 Футбол Августин Александр Медведев отправился за новым «Мастерсом». Даниил выиграл первый матч в Шанхае Даниил Медведев успешно стартовал на «Мастерсе» в Шанхае. Во вторник он разгромил британца Кэморона Норри (6:3, 6:1) и вышел в третий круг. 08.10.2019 20:15 Теннис Мысин Николай Адесанья вырубил Уиттакера и стал чемпионом. Лучшие моменты турнира UFC 243 (видео) В Мельбурне (Австралия) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 243. 06.10.2019 09:30 ММА Ващенко Сергей Немков задушил бразильца, Сидельников побил Барроса. Ученики Емельяненко вновь побеждают в Bellator 12 октября в Милане (Италия) прошел турнир по смешанными единоборствам Bellator 230, в рамках которого выступили ученики Федора Емельяненко: Кирилл Сидельников и Вадим Немков. 13.10.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Допинг мешает Усику. Соперник украинца снят с боя, кто его заменит? «Советский спорт» предлагает украинскому боксеру пятерых кандидатов, которые могут выйти на замену в короткий срок. 08.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав Разгром для чемпионки Уимблдона. Первая ракетка России победила Халеп Екатерина Александрова добилась крупнейшей победы в карьере – во втором раунде турнира в Пекине она уверенно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп. 30.09.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Верните в Сочи Анисина. Уволив тренера, «леопарды» всухую проиграли ЦСКА В субботу ХК «Сочи» отправил в отставку главного тренера Сергея Зубова, а на следующий день уступил 0:2 обладателю Кубка Гагарина ЦСКА. 13.10.2019 20:30 Хоккей Домрачев Владислав Наш футбол – это колхоз, Тедеско – в «Спартаке», а «Спартак» – в ФНЛ? Анонс свежего «ССФ» Во вторник, 15 октября появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. 14.10.2019 14:31 Футбол