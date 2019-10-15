Александрова обыграла Чепелову и вышла во второй круг «Кубка Кремля» - Советский спорт
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15 октября 2019 14:59Теннис

Александрова обыграла Чепелову и вышла во второй круг «Кубка Кремля»

Российская теннисистка Екатерина Александрова победила словачку Яну Чепелову в первом раунде «Кубка Кремля».

Встреча продолжалась 57 минут и завершилась победой россиянки со счетом 6:1, 6:4. За время матча Александрова шесть раз подала навылет, реализовала семь из девяти брейк-пойнтов и совершила две двойные ошибки. На счету ее соперницы три брейк-пойнта, а также две двойные ошибки.

Добавим, что следующей соперницей Александровой будет ее соотечественница Анна Калинская.

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