Александрова обыграла Чепелову и вышла во второй круг «Кубка Кремля» Российская теннисистка Екатерина Александрова победила словачку Яну Чепелову в первом раунде «Кубка Кремля».

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Встреча продолжалась 57 минут и завершилась победой россиянки со счетом 6:1, 6:4. За время матча Александрова шесть раз подала навылет, реализовала семь из девяти брейк-пойнтов и совершила две двойные ошибки. На счету ее соперницы три брейк-пойнта, а также две двойные ошибки.

Добавим, что следующей соперницей Александровой будет ее соотечественница Анна Калинская.