Грачева обыграла Томлянович на «Кубке Кремля»

В матче первого круга «Кубка Кремля» россиянка Варвара Грачева нанесла поражение Айле Томлянович из Австралии – 6:3, 6:2.
Встреча продолжалась 70 минут.
В активе Грачевой один эйс и три реализованных брейк-пойнта из четырех.
Во втором круге россиянка сыграет либо со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой, либо с Марией Саккари из Греции.
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