Грачева обыграла Томлянович на «Кубке Кремля» 121-я первая ракетка мира обыграла 51-ю.

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В матче первого круга «Кубка Кремля» россиянка Варвара Грачева нанесла поражение Айле Томлянович из Австралии – 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 70 минут.

В активе Грачевой один эйс и три реализованных брейк-пойнта из четырех.

Во втором круге россиянка сыграет либо со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой, либо с Марией Саккари из Греции.