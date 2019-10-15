Медведев снялся с «Кубка Кремля» из-за усталости Четвертая ракетка мира Даниил Медведев отказался от участия на «Кубке Кремля».

Спортсмен сослался на моральную и физическую усталость.

– В Шанхае был шестой финал подряд. Я морально и физически изможден и не хочу выходить на корт, если я не готов. Вынужден делать то, что лучше для моего тела, – приводит слова Медведева «РИА Новости».

В нынешнем сезоне Медведев побеждал на турнирах в Цинциннати и Санкт-Петербурге.