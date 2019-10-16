Андрей Рублев: До матча с Бубликом смирился, что могу проиграть, и это придало уверенности Рублев победил Бублика и вышел во второй круг «Кубка Кремля».

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31-я ракетка мира Андрей Рублев прокомментировал победу над Александром Бубликом из Казахстана (6:1, 3:6, 6:4) в матче первого круга турнира ATP «Кубок Кремля» в Москве.

«Матч тяжелый, потому что играешь дома, – приводит слова 21-летнего российского теннисиста официальный сайт турнира. – А если учесть еще, что в голове сидит мысль о том, что за шесть лет ни разу не выиграл в первом круге, было тяжело. Но как-то смирился еще до матча, что, возможно, могу проиграть, поэтому это, наверное, придало мне уверенности».

Отметим, что Рублев выиграл свой первый в карьере матч на «Кубке Кремля». В шести предыдущих сезонах он вылетал в первом круге. Следующим соперником российского теннисиста станет 98-я ракетка мира Егор Герасимов из Белоруссии.