Екатерина Александрова: Хочу стать номером один или победить на «Большом шлеме», но это далекие цели Александрова вышла во второй круг «Кубка Кремля».

Загрузка...

38-я ракетка мира Екатерина Александрова после победы над Яной Чепеловой из Словакии (6:1, 6:4) в первом круге турнира WTA «Кубок Кремля» рассказала о том, какие цели ставит перед собой.

«Лично мне больше помогает цель пореалистичнее, – приводит слова 24-летней российской теннисистки официальный сайт турнира. – Когда ты ее добиваешься, ставишь перед собой новую. Конечно, я бы хотела стать номером один в мире или выиграть турнир «Большого шлема», но эти цели кажутся мне какими-то далекими, мне проще, когда есть что-то реальное и досягаемое».

Напомним, в сентябре Александрова впервые в своей карьере стала первой ракеткой России.

Во втором круге «Кубка Кремля» Александрова сыграет с другой российской теннисисткой – Анной Калинской.