Анастасия Павлюченкова: Довольна, что агрессивно провела второй и третий сеты Павлюченкова победила Саккари и вышла во второй круг «Кубка Кремля».

40-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над Марией Саккари из Греции (5:7, 6:1, 6:3) в матче первого круга турнира WTA «Кубок Кремля» в Москве.

«В предыдущий раз мы играли в Риме, и Мария победила, – приводит слова 28-летней российской теннисистки официальный сайт WTA. – Она очень крепкий орешек: постоянно борется и возвращает много мячей назад. Но я довольна тем, что играла очень агрессивно во втором и третьем сетах и смогла выиграть их».

Отметим, что следующей соперницей Павлюченковой станет пробившаяся через квалификацию еще одна представительница России – Варвара Грачева, занимающая в мировом рейтинге 121-е место.

Павлюченкова побеждала на «Кубке Кремля» в 2014 году.