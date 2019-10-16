Анастасия Павлюченкова: Довольна, что агрессивно провела второй и третий сеты

40-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над Марией Саккари из Греции (5:7, 6:1, 6:3) в матче первого круга турнира WTA «Кубок Кремля» в Москве.
«В предыдущий раз мы играли в Риме, и Мария победила, – приводит слова 28-летней российской теннисистки официальный сайт WTA. – Она очень крепкий орешек: постоянно борется и возвращает много мячей назад. Но я довольна тем, что играла очень агрессивно во втором и третьем сетах и смогла выиграть их».
Отметим, что следующей соперницей Павлюченковой станет пробившаяся через квалификацию еще одна представительница России – Варвара Грачева, занимающая в мировом рейтинге 121-е место.
Павлюченкова побеждала на «Кубке Кремля» в 2014 году.
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