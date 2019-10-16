Дарья Касаткина: Какое бы слово подобрать, чтобы верно описать мой сезон и не запикивать… Касаткина вылетела из «Кубка Кремля» и завершила свой сезон.

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37-я ракетка мира Дарья Касаткина после поражения от Даяны Ястремской из Украины (1:6, 4:6) в первом круге турнира WTA «Кубок Кремля» в Москве высказался о своей игре в нынешнем сезоне.

«Какое бы слово подобрать, чтобы верно описать мой сезон и не запикивать (смеется), – приводит слова 22-летней российской теннисистки официальный сайт турнира. – Про этот мой сезон нельзя даже сказать, что там были взлеты и падения, там были постоянно одни падения.

Я рада, что он наконец-то завершился, а следующий начнется с чистого листа, мне не надо будет подтверждать много очков. Дорога, можно сказать, пустая».

Напомним, в нынешнем сезоне Касаткина выиграла только 12 матчей при 20 поражениях.

Касаткина является действующей победительницей «Кубка Кремля».