Александрова отдала Калинской только два гейма

38-я ракетка мира Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира WTA «Кубок Кремля» в Москве.
24-летняя российская теннисистка нанесла поражение своей соотечественнице Анне Калинской, которая занимает 102-е место в мировом рейтинге. Александрова отдала сопернице только два гейма, оформив за 55 минут победу в двух сетах со счетом 6:1, 6:1.
Ее следующая соперница определится в матче Донна Векич (Хорватия, 4) – Каролина Мухова (Чехия).
Москва
Турнир WTA «Кубок Кремля»
Призовой фонд 1 032 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
2-й круг
Екатерина Александрова (Россия, 8) – Анна Калинская (Россия, WC) – 6:1, 6:1
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