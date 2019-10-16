Александрова отдала Калинской только два гейма Матч продолжался 55 минут.

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38-я ракетка мира Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира WTA «Кубок Кремля» в Москве.

24-летняя российская теннисистка нанесла поражение своей соотечественнице Анне Калинской, которая занимает 102-е место в мировом рейтинге. Александрова отдала сопернице только два гейма, оформив за 55 минут победу в двух сетах со счетом 6:1, 6:1.

Ее следующая соперница определится в матче Донна Векич (Хорватия, 4) – Каролина Мухова (Чехия).

Москва

Турнир WTA «Кубок Кремля»

Призовой фонд 1 032 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

2-й круг

Екатерина Александрова (Россия, 8) – Анна Калинская (Россия, WC) – 6:1, 6:1