Авидзба победил Качмазова на «Кубке Кремля»

498-я ракетка мира Ален Авидзба одержал свою первую в карьере победу на турнире ATP.
19-летний российский теннисист в первом круге турнира «Кубок Кремля» в Москве нанес поражение другому представителю России 17-летнему Алибеку Качмазову, который занимает 1491-е место в мировом рейтинге. Матч продолжался 1 час 48 минут и завершился со счетом 6:1, 4:6, 6:1.
Отметим, что Авидзба и Качмазов попали в основную сетку благодаря wild card.
Следующим соперником Авидзбы станет 164-я ракетка мира серб Никола Милоевич, заменивший снявшего с турнира первого сеяного Даниила Медведева.
Москва
Турнир ATP «Кубок Кремля»
Призовой фонд 840 130 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
1-й круг
Ален Авидзба (Россия, WC) – Алибек Качмазов (Россия, WC) – 6:1, 4:6, 6:1
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