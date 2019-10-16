Авидзба победил Качмазова на «Кубке Кремля» 498-я ракетка мира вышел во второй круг.

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498-я ракетка мира Ален Авидзба одержал свою первую в карьере победу на турнире ATP.

19-летний российский теннисист в первом круге турнира «Кубок Кремля» в Москве нанес поражение другому представителю России 17-летнему Алибеку Качмазову, который занимает 1491-е место в мировом рейтинге. Матч продолжался 1 час 48 минут и завершился со счетом 6:1, 4:6, 6:1.

Отметим, что Авидзба и Качмазов попали в основную сетку благодаря wild card.

Следующим соперником Авидзбы станет 164-я ракетка мира серб Никола Милоевич, заменивший снявшего с турнира первого сеяного Даниила Медведева.

Москва

Турнир ATP «Кубок Кремля»

Призовой фонд 840 130 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Ален Авидзба (Россия, WC) – Алибек Качмазов (Россия, WC) – 6:1, 4:6, 6:1