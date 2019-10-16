Сеппи вышел в третий круг «Кубка Кремля» Итальянец победил испанца Карбалле Баэну.

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72-я ракетка мира Андреас Сеппи победил Роберто Карбалле Баэну из Испании в матче второго круга турнира ATP «Кубка Кремля» в ледовом дворце спорта «Крылатское» в Москве.

35-летний итальянец оформил победу над 80-м номером мирового рейтинга за 2 часа 12 минут. Матч завершился в трех сетах со счетом 5:7, 6:1, 6:3.

Следующий соперник Сеппи определится в матче Филипп Кольшрайбер (Германия) – Карен Хачанов (Россия, 2).

Москва

Турнир ATP «Кубок Кремля»

Призовой фонд 840 130 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Андреас Сеппи (Италия) – Роберто Карбалле Баэна (Испания) – 5:7, 6:1, 6:3