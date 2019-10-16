Сеппи вышел в третий круг «Кубка Кремля»

72-я ракетка мира Андреас Сеппи победил Роберто Карбалле Баэну из Испании в матче второго круга турнира ATP «Кубка Кремля» в ледовом дворце спорта «Крылатское» в Москве.
35-летний итальянец оформил победу над 80-м номером мирового рейтинга за 2 часа 12 минут. Матч завершился в трех сетах со счетом 5:7, 6:1, 6:3.
Следующий соперник Сеппи определится в матче Филипп Кольшрайбер (Германия) – Карен Хачанов (Россия, 2).
Москва
Турнир ATP «Кубок Кремля»
Призовой фонд 840 130 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
1-й круг
Андреас Сеппи (Италия) – Роберто Карбалле Баэна (Испания) – 5:7, 6:1, 6:3
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