Блинкова обыграла Гауфф на турнире в Люксембурге 66-я ракетка мира обыграла 71-ю.

Загрузка... В матче первого круга турнира WTA в Люксембурге россиянка Анна Блинкова обыграла американку Кори Гауфф – 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 59 минут. На счету победительницы два эйса и пять реализованных брейк-пойнтов из шести. В следующем круге Блинкова сыграет с немкой Татьяной Марией.