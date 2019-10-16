Медведев стал заслуженным мастером спорта Российского теннисиста наградили в Министерстве спорта России.

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Четвертая ракетка мира Даниил Медведев стал заслуженным мастером спорта России, сообщает официальный сайт Министерства спорта РФ.

Соответствующие значок и удостоверение вручил 23-летнему теннисисту глава ведомства Павел Колобков. В мероприятии также принял участие президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В нынешнем сезоне Медведев выиграл четыре титула, в том числе два «Мастерса» – в Цинциннати и Шанхае, а также дошел до финала турнира «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке. Всего на его счету семь побед за карьеру на турнирах ATP.

Напомним, во вторник Медведев снялся с «Кубка Кремля» в Москве.