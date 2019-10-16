Даниил Медведев: Звание ЗМС показывает, что мои результаты действительно сумасшедшие - Советский спорт
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16 октября 2019 17:24ТеннисЛипкин Антон

Даниил Медведев: Звание ЗМС показывает, что мои результаты действительно сумасшедшие

Российский теннисист стал заслуженным мастером спорта.

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал получение звания «Заслуженного мастера спорта России».

«Это очень почетно для меня, поскольку это показывает, что результаты, которых я достиг в последнее время, действительно сумасшедшие, – приводит слова 23-летнего российского теннисиста официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации. – На очереди очень важные соревнования в Вене, Париже, Лондоне и, естественно, финальный турнир Кубка Дэвиса. Надеюсь, мы с командой покажем самый высокий результат в завершении сезона».

Напомним, значок и удостоверение «Заслуженного мастера спорта» вручил 23-летнему теннисисту министр спорта РФ Павел Колобков. В мероприятии также принял участие президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В нынешнем сезоне Медведев выиграл четыре титула, в том числе два «Мастерса» – в Цинциннати и Шанхае, а также дошел до финала турнира «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке. Всего на его счету семь побед за карьеру на турнирах ATP.

Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянин Из трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили. 10.10.2019 21:15 Теннис Мысин Николай
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