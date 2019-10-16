Даниил Медведев: Звание ЗМС показывает, что мои результаты действительно сумасшедшие

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал получение звания «Заслуженного мастера спорта России».
«Это очень почетно для меня, поскольку это показывает, что результаты, которых я достиг в последнее время, действительно сумасшедшие, – приводит слова 23-летнего российского теннисиста официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации. – На очереди очень важные соревнования в Вене, Париже, Лондоне и, естественно, финальный турнир Кубка Дэвиса. Надеюсь, мы с командой покажем самый высокий результат в завершении сезона».
Напомним, значок и удостоверение «Заслуженного мастера спорта» вручил 23-летнему теннисисту министр спорта РФ Павел Колобков. В мероприятии также принял участие президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
В нынешнем сезоне Медведев выиграл четыре титула, в том числе два «Мастерса» – в Цинциннати и Шанхае, а также дошел до финала турнира «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке. Всего на его счету семь побед за карьеру на турнирах ATP.
Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянин Из трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили. 10.10.2019 21:15 Теннис Мысин Николай «Кровь пролилась, значит команда готова». «Динамо» вновь забросило шесть шайб Что говорили участники матча «Динамо» – «Металлург». 14.10.2019 23:30 Хоккей Кузютина Елена Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан 1/4 до мирового рекорда. Косторная разгромила Туктамышеву в Финляндии 16-летняя Алена Косторная на первом же своем «взрослом» турнире прыгнула тройной аксель и победила с высоченными оценками. 13.10.2019 19:45 Фигурное катание Тигай Лев Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий Второй круг ада Никиты Гусева. Что не так с «Нью-Джерси» «Нью-Джерси» потерпел шестое поражение в шести матчах и по-прежнему единственный в лиге без побед. 15.10.2019 14:00 Хоккей Славин Виталий «Я не готов играть на 100 процентов». Медведев не выступит на «Кубке Кремля» Четвертая ракетка мира Даниил Медведев отказался от участия в московском турнире. Причина – усталость после победы на «Мастерсе» в Шанхае. 15.10.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Дмитрий Сосновский: Со дня на день должны назначить бой Боец UFC Дмитрий Сосновский объяснил, почему не выступит на турнире в Москве, но заявил, что все травмы остались в прошлом. Кроме того, россиянин назвал имя лучшего бойца современности. 16.10.2019 13:00 ММА Усачев Владислав Овечкин забил на глазах сына, Ничушкин подрался «Советский спорт» рассказывает о самых интересных матчах дня в НХЛ. 15.10.2019 08:00 Хоккей Костяев Иван