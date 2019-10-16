Даниил Медведев: Звание ЗМС показывает, что мои результаты действительно сумасшедшие Российский теннисист стал заслуженным мастером спорта.

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Четвертая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал получение звания «Заслуженного мастера спорта России».

«Это очень почетно для меня, поскольку это показывает, что результаты, которых я достиг в последнее время, действительно сумасшедшие, – приводит слова 23-летнего российского теннисиста официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации. – На очереди очень важные соревнования в Вене, Париже, Лондоне и, естественно, финальный турнир Кубка Дэвиса. Надеюсь, мы с командой покажем самый высокий результат в завершении сезона».

Напомним, значок и удостоверение «Заслуженного мастера спорта» вручил 23-летнему теннисисту министр спорта РФ Павел Колобков. В мероприятии также принял участие президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В нынешнем сезоне Медведев выиграл четыре титула, в том числе два «Мастерса» – в Цинциннати и Шанхае, а также дошел до финала турнира «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке. Всего на его счету семь побед за карьеру на турнирах ATP.